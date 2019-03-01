تفاصيل جديدة في جريمة «ناحر زوجته» بجازان.. صرخات طفلة تقود للقبض على الجاني

تواصل – جازان:

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في قضية نحر زوجة على يد زوجها، الليلة الماضية، في محافظة بيش شمال منطقة جازان، بعدما غادرا منزلهما منذ مدة طويلة.

وكان عدد من الأشخاص قد وجدوا في وقت متأخر من الليلة الماضية، مركبة على منحدر جبلي في جبل منجد بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، وبها طفل، وطفلة تبكي وفي حالة نفسية سيئة، وعند سؤالها عن قائد المركبة قالت إن والدها قد نزل إلى أسفل المنحدر وكان في السيارة آثار دماء التي أثارت حفيظة الأشخاص فضلاً عن بكاء الطفلة بشكل هستيري.

وقالت الطفلة وهي تبكي للأشخاص “أبي قتل أمي في بيش”؛ ما استدعى نزول الأشخاص للمنحدر، والبحث عن الأب حتى العثور عليه وهو يصرخ يريد الهرب، وباشرت شرطة محافظة هروب الواقعة واستجوبته.

وعلى الفور أحالته شرطة محافظة هروب إلى محافظة بيش، وبدأ فريق البحث الجنائي جهوداً حثيثة للعثور على موقع الجثة حتى الوصول لموقعها، قرب مبنى قيد الإنشاء بالقرب من حديقة المطعن.

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