الغرامة والتشهير بمواطن ومقيم في القصيم.. لإدانتهما بهذه الجريمة

تواصل – القصيم:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً، ووافداً من جنسية مصرية، بالغرامة والتشهير، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بتشغيل وإدارة صيدلية بيطرية بمحافظة عيون الجواء بمنطقة القصيم.

وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة، فرضَ غرامة مالية على المخالفَين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستّر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستَّر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وأوضحت وزارة التجارة أنه تم ضبط أدلة مادية تؤكد الإشراف المباشر للوافد المتستر عليه في إدارة وتسيير أعمال الصيدلية وتحويل الإيرادات الناتجة عن نشاطه التجاري لخارج المملكة؛ وبناء عليه ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وأُحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.