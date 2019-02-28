«حساب المواطن» يوضح سبب عدم صرف الدعم للمتزوجة حديثاً

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أن سبب عدم صرف الدعم للمواطنة المتزوجة حديثاً أنها تفتقد، لأحد شروط الأهلية والاستحقاق للدعم.

جاء ذلك رداً من حساب المواطن، على استفسار تلقته خدمة العملاء، من امرأة تزوجت حديثاً قالت إنها “وبعد تحديث بيانات حالتها الاجتماعية تسلمت رسالة تفيد بأنها غير مؤهلة”.

ورد حساب خدمة العملاء بقوله: “في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى متزوجة، ستصبح حالة الأهلية لديك غير مؤهلة في حسابك، وسيتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة (الزوج)، وسيتم احتساب دعمك ضمن مبلغ الدعم لرب الأسرة”.