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توضيح من «الغذاء والدواء» بشأن المواد الملونة في المنتجات الغذائية

توضيح من «الغذاء والدواء» بشأن المواد الملونة في المنتجات الغذائية
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الخميس، أن المواد الملونة في المنتجات الغذائية آمنة ويسمح باستخدامها وفقاً للتشريعات الدولية.

وعلقت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على مقطع فيديو يزعم أن الرموز التي تبدأ بحرف E على بعض المنتجات الغذائية ترمز إلى منتجات وصبغات خطيرة ضارة بالصحة، ومن أشهرها E102، E150c، E151

وقالت: ”إن المواد المضافة، قد تحمل أكثر من اسم علمي أو اسم متعارف عليه في بلدٍ ما؛ لذلك تم منح المواد المضافة ترميزاً دولياً على شكل حرف E متبوع بثلاثة أرقام أو أربعة كي يسهل التعرُّف عليها”.

 

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