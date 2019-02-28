الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مسؤول يكشف عن مفاجأة بشأن حجم إنفاق الأسر على التعليم

مسؤول يكشف عن مفاجأة بشأن حجم إنفاق الأسر على التعليم

بُشرى من وزارة الداخلية لأكثر من 3900 رجل أمن

بُشرى من وزارة الداخلية لأكثر من 3900 رجل أمن

«التعليم» تكشف عن خطوة بسيطة تحفظ حقوق المعلم عند التظلم الإلكتروني

«التعليم» تكشف عن خطوة بسيطة تحفظ حقوق المعلم عند التظلم الإلكتروني

3 جهات حكومية توحد بيانات الموظفين بمنصة واحدة

3 جهات حكومية توحد بيانات الموظفين بمنصة واحدة

«الأرصاد» توضح آخر تطورات إزالة التلوث النفطي من كورنيش الخبر

«الأرصاد» توضح آخر تطورات إزالة التلوث النفطي من كورنيش الخبر
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن فِرق الاستجابة للحوادث البيئية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية، تمكنت اليوم من إنهاء عملية تنظيف شاطئ كورنيش الخبر من التلوث النفطي.

وكانت فِرق الهيئة قد باشرت بلاغاً يوم أمس عن تلوث نفطي في كورنيش الخبر؛ وعليه قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعرف على مصدر التلوث وتقدير ضرره.

وأضافت الأرصاد أنه اتضح أن التلوث عبارة عن مواد بترولية شبيهة بالزيت مجهولة المصدر المستخدم يغطي مساحة بطول ١٠٠ متر وعرض ٤ أمتار.

وباشرت فرق الاستجابة للحوادث البيئية بالمنطقة الشرقية عملية الإشراف على عمليات التنظيف ورفع التلوث عن الشاطئ التي انتهت اليوم بالتعاون مع بلدية الخبر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأرصاد» تتوقع موجة غبار تحجب الرؤية في عدة مناطق.. غداً

«الأرصاد» تتوقع موجة غبار تحجب الرؤية في عدة مناطق.. غداً

توقعات بعواصف ترابية وانعدام للرؤية على هذه المناطق.. غداً

توقعات بعواصف ترابية وانعدام للرؤية على هذه المناطق.. غداً

انخفاض درجات الحرارة وتوقعات أمطار على هذه المناطق

انخفاض درجات الحرارة وتوقعات أمطار على هذه المناطق

تنبيه بهطول أمطار رعدية على الرياض.. وتوقعات باستمرارها حتى هذا الموعد

تنبيه بهطول أمطار رعدية على الرياض.. وتوقعات باستمرارها حتى هذا الموعد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فضل القرض (السلفة)
مقالات

فضل القرض (السلفة)

المزيد
أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد
السفر من دون قلق!
مقالات

السفر من دون قلق!

المزيد
ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!
تدوينات حرة

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>