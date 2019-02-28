عاصفة ثلجية تسبب كارثة هي الأضخم من نوعها في تاريخ أمريكا (فيديو)

تواصل – وكالات:

تسببت عاصفة ثلجية في وقوع حادث تصادم هو الأضخم في تاريخ أمريكا، بحسب بعض الصحف ووكالات الأنباء، حيث اصطدمت 131 سيارة فيما بينها؛ ما أدّى إلى سقوط عشرات الضحايا.

ونشرت السلطات في مقاطعة وينباغو الأمريكية مقاطع فيديو لأكبر حادث تصادم من نوعه في تاريخ البلاد، عازية السبب إلى عاصفة ثلجية تسببت في انعدام الرؤية لدى قائدي السيارات، ووقوع كثير من حوادث السير، يأتي ذلك في الوقت الذي دهس فيه قطاران يسيران في اتجاهين معاكسين سيارة بينهما؛ ما أدّى إلى مقتل جميع من كانوا فيها.

وأوضحت السلطات أن الحادث وقع على الطريق السريع لمدينة نينا بين 131 سيارة، وأسفر عن حالة وفاة واحدة وعشرات الجرحى، وتدمير عشرات المركبات.

في سياق متصل، دهس قطاران يسيران في اتجاهين متعاكسين، سيارة على طريق لونج آيلاند في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة؛ ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص كانوا داخل السيارة؛ ما تسبب في حالة من الفوضى والارتباك في خطوط القطارات وتأخرها عن مواعيدها.