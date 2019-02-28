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الشرقية.. توجيه بعدم سحب المركبات المخالفة باستثناء 3 حالات

الشرقية.. توجيه بعدم سحب المركبات المخالفة باستثناء 3 حالات
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تواصل – الشرقية:

وجهت أمانة المنطقة الشرقية، الشركة المشغلة لمواقف المركبات في المنطقة الشرقية بعدم سحب المركبات المخالفة نهائياً إلا في حالة أن المركبة مُعطِّلة للحركة المرورية، أو التعدي على حقوق المشاة، وأيضاً الوقوف على الأرصفة.

جاء ذلك بعد تزايد شكاوى المواطنين قائدي المركبات في أسواق حاضرة الدمام والمباني المجاورة لها من نظام سحب المركبات وتضررهم جراء السحب، واصفين ذلك بالمعاناة.

وناشد قائدو المركبات، بتسجيل المخالفة فقط دون السحب عند حدوث مخالفة من قائد المركبة؛ حيث إن مبلغ مخالفة قائد المركبة 50 ريالاً وقيمة سحب المركبة نحو 170 ريالاً، مشيرين إلى تضررهم من سحب المركبة.

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