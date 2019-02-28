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المملكة تستضيف المعتمرين الباكستانيين لحين عودة الرحلات لـ«إسلام أباد»

المملكة تستضيف المعتمرين الباكستانيين لحين عودة الرحلات لـ«إسلام أباد»
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنها قامت بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للطيران المدني؛ لاستقبال واستضافة المعتمرين الباكستانيين حتى عودة الرحلات إلى باكستان والتنسيق مع شركات الطيران لإعادة الحجوزات.

جاء ذلك على خلفية توقف كل الرحلات المتوجهة إلى باكستان إثر قرار إغلاق المجال الجوي والمطارات في جمهورية باكستان الإسلامية؛ بسبب الأزمة الحالية مع الهند.

وأوضحت، الوزارة في بيان لها، أنه تم تشكيل فريق عمل بمتابعة وتوجيه من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ونائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وتوجيه شركات ومؤسسات العمرة لإسكان المعتمرين الباكستانيين المجدولة رحلاتهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في فنادق مكة المكرمة، وإسكان الزوار المجدولة رحلاتهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في فنادق المدينة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وحرص الوزارة على راحة وسلامة المعتمرين.

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