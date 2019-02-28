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رويترز: «الجبير» يتوجّه إلى باكستان بـ«رسالة خاصة» من ولي العهد

رويترز: «الجبير» يتوجّه إلى باكستان بـ«رسالة خاصة» من ولي العهد
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تواصل – الرياض:

قال رئيس الوزراء الباكستاني إن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير سيصل إلى إسلام أباد، حاملاً رسالة خاصة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حسبما أعلنت “رويترز”.

يُذكر أن الجبير، قد أشاد الأسبوع الماضي، بجهود باكستان في الحرب ضد الإرهاب، وقال: إن إسلام أباد خسرت آلاف الجنود والمدنيين في القتال ضد الجماعات الإرهابية في المناطق القبلية.

وأشار “الجبير” في حوار مع قناة “ndtv” الهندية إلى أن باكستان تفعل ما في وسعها، وما زالت تعمل لمكافحة الإرهاب في المناطق القبلية وغيرها، وخسروا أعداداً كبيرة من الجنود الذين يلاحقون الجماعات الإرهابية في المناطق القبلية.

وقال: “لذا فإن وجهة نظر الباكستانيين هي أنهم قدَّموا تضحيات كبيرة، وأنهم يبذلون كل ما بوسعهم لملاحقة الإرهابيين”، مشيراً إلى أن كل دولة في العالم يجب أن تفعل كل ما بوسعها لملاحقة الإرهابيين.

وفي إشارة إلى التصعيد بين باكستان والهند عقب التفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة بولواماما في كشمير المحتلة، حينها أكد وزير الخارجية ضرورة “إزالة التصعيد” بين البلدين، وأضاف أنه يجب أن تكون هناك مناقشات لحل القضايا بطريقة تحمي حياة الأبرياء.

وشدد الجبير بقوله: إن باكستان بلد مهم للسعودية، والهند مهمة كذلك للسعودية؛ ولذا يؤلمنا رؤية الصراع بين بلدين نعتقد أنهما دولتان صديقتان، نحن نعتقد أن عدم الاستقرار في هذا الجزء من العالم يشكل خطراً على بقية العالم.

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