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«أمن الطرق» يوجه 6 نصائح للمسافرين (إنفوجرافيك)

«أمن الطرق» يوجه 6 نصائح للمسافرين (إنفوجرافيك)
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مجموعة من النصائح المهمة للمسافرين؛ تفادياً للمشاكل المحتملة والمتوقع حدوثها على الطرقات أثناء سيرهم.

ونصحت أمن الطرق، في إنفوجرافيك توعوي، بأن يكون السفر نهاراً مع أخذ قسط من الراحة في الليل، والتوقف عن القيادة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط من الراحة، وأيضاً تحريك أصابع القدمين في كل وقت؛ حتى لا يصاب قائد المركبة بتورم الساقين.

وشددت على أهمية التوقف عن القيادة كل ساعتين والخروج من السيارة حتى تتحرك العضلات، وتنشط الدورة الدموية، وتجنب القيادة مع تناول أدوية تؤثر في اليقظة وتؤدي إلى النعاس، والتأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية.

 

 

 

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