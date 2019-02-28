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المملكة ترحب بعزم بريطانيا تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية

المملكة ترحب بعزم بريطانيا تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أن المملكة العربية السعودية ترحب بعزم المملكة المتحدة تصنيف مليشيات ما يسمى بحزب الله كمنظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري، وإذ تؤكد المملكة العربية السعودية بأن هذا القرار الصادر من المملكة المتحدة يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب وتمويله على الصعيدين الإقليمي والدولي لما يمثله هذا الحزب من مخاطر حقيقية وتهديدات واضحة على الأمن والسلم الدوليين.

وإذ تعرب المملكة العربية السعودية عن تقديرها لجهود المملكة المتحدة في اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي الذي يعكس حرصها الشديد على محاربة الإرهاب بكل أشكاله والتصدي للجماعات الإرهابية والأيدولوجيات المتطرفة، تحث المملكة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة باتخاذ مثل هذه الخطوة وتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز التنسيق المشترك بما يكفل القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه.

كما أن المملكة العربية السعودية ستواصل وبالشراكة مع حلفائها العمل على وقف تأثير “حزب الله” وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة بما يكفل حفظ الأمن والسلم الدوليين.

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