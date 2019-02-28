مسؤول بـ«المياه الوطنية» يتحدث عن السوق السوداء.. ماذا قال؟

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت شركة المياه الوطنية، مع شكاوى بعض المواطنين من تكرار انقطاع المياه في بعض المناطق بجدة، وتأثير ذلك على رواج السوق السوداء للمياه من خلال الصهاريج.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي وحدة أعمال جدة المهندس محمد بن أحمد الزهراني: “بخصوص السوق السوداء فطالما الخدمة متوفرة ومعدلات الطلب على الصهاريج في تناقص مستمر وملحوظ والمتاح من الصهاريج أكثر بكثير من الطلب فكيف تنشأ سوق سوداء”.

وتابع الزهراني أنه “فيما يتعلق بسداد الفواتير والمديونيات؛ فهي رسوم واستحقاقات واجبة السداد مثلها مثل الخدمات الأخرى”.