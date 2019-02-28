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إجراء عاجل من «تعليم صبيا» في واقعة المشادة بين والدة طالبة وإدارية

إجراء عاجل من «تعليم صبيا» في واقعة المشادة بين والدة طالبة وإدارية
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت إدارة التعليم في صبيا، مع واقعة المشادة والخلاف بين طالبة وأمها ومنسوبي الإدارة التابعة لإحدى المدارس في المنطقة.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي بتعليم صبيا إبراهيم بن أحمد الحازمي أن إدارة تعليم صبيا قد تابعت ما أثير في بعض المواقع حول خلاف بين طالبة وأمها مع الطاقم الإداري.

وأضاف أن مدير التعليم ضيف الله بن علي الحازمي قد وجه في حينه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بهذا الأمر، وقد باشرت اللجنة أعمالها صباح اليوم الخميس تمهيداً لرفع توصياتها والنتائج لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وتابع أن الإدارة ترفض رفضاً باتاً جميع التصرفات الخارجة عن الإطار التربوي والتعليمي مهما كانت المبررات، مؤكداً أن إدارة تعليم صبيا تعمل على إيجاد البيئة الصحية المناسبة والمناخ المدرسي الآمن والإيجابي الذي يحقق رسالة التربية.

وختم الحازمي بقوله: “ستوافيكم الإدارة ببيان إلحاقي حال اكتمال التحقيقات والإجراءات النظامية اللازمة، علماً أن هناك جزءاً من ملف القضية لدى الجهات الأمنية”.

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