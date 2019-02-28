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مُخبأة في «الإطارات».. إحباط تهريب 99 ألف حبة «كبتاجون» بجمرك حالة عمار

مُخبأة في «الإطارات».. إحباط تهريب 99 ألف حبة «كبتاجون» بجمرك حالة عمار
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تواصل – واس:

أحبط جمرك حالة عمار محاولة لأحد القادمين إلى المملكة عبر منفذ حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية، تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (99.110) حبات، وذلك بإخفائها في أماكن متفرقة من مركبته التي يقودها، إلا أن جمرك حالة عمّار تمكّن من إحباط هذه المحاولة.

وتفصيلًا أوضح مدير عام الجمرك محمد بن علي قيسي أن مركبة قدِمت للجمرك من نوع خصوصي يقودها أحد المسافرين، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة بطريقة فنية، بحيث تم إخفاء الحبوب في إطارات المركبة التي تسير عليها وذلك بعد استحداث طبقة من الألمنيوم وتثبيتها بشكل دائري باللحام على “الجنوط”.

وأضاف قيسي أن طريقة التهريب الفنية التي قام بها المهرب وغيرها من الطرق تُعد من الأساليب المألوفة لمنسوبي الجمارك حيث تم إحباط الكثير من محاولات التهريب بنفس هذه الأساليب، مبينًا أن الجمارك السعودية في هذا المجال تبذل أقصى جهودها لمنع دخول هذه الآفة وغيرها من أنواع المخدرات.

يُذكر أن جمرك حالة عمّار حقق نجاحًا ملفتًا مطلع العام الماضي بإحباطه تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 4 ملايين و839 ألف حبة كبتاجون وذلك بعد اكتشافها مُخبأة في أجزاء متفرقة بإحدى المركبات القادمة.

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