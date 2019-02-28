مسؤول يكشف عن مفاجأة بشأن حجم إنفاق الأسر على التعليم

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قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم، خالد محمد الخضير، إن الأسر السعودية تنفق 18 مليار ريال سنوياً على التعليم.

وأضاف الخضير خلال استضافته في برنامج “بموضوعية” على قناة “سي إن بي سي عربية”، أن تكلفة تعليم الطالب في بعض مناطق المملكة تبلغ أكثر من 100 ألف ريال، وأن 30% من ميزانية الأسر متوسطة الدخل في المملكة يتم إنفاقها على التعليم.

وأشار إلى أن عدد المدارس الأهلية في المملكة يبلغ نحو 5500 مدرسة، موضحاً أن أكثر من 95% منها يملكها أفراد أو أسر.

ولفت الخضير، إلى أن المدارس الأهلية من أكثر القطاعات استيعاباً للوظائف وخاصة المرأة، وأن رواتب المعلمين تمثل نحو 70% من مصروفات المدارس.