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56 ألف مستفيد من حلقات تعليم القرآن بالمسجد الحرام

56 ألف مستفيد من حلقات تعليم القرآن بالمسجد الحرام
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تواصل- فريق التحرير:

قال مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالحرم المكي الشريف الشيخ خالد بن محمد: إن أكثر من 56 ألف شخص استفادوا من حلقات تعليم القرآن الكريم التابعة لإدارة شؤون المصاحف والكتب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 1440هـ من خلال 35 معلماً لتحفيظ القرآن الكريم موزعين على ست فترات تغطي مدار اليوم.

وأضاف الشيخ خالد بن محمد أن تلك الحلقات لها مسارات متعددة يمكن للزائر قضاء وقت مفيد خلال زيارته وإقامته إذ سخرت الإدارة معلمين أكفاء مجازين بإجازات وأسانيد متصلة لرب العزة والجلال، حيث إن المواقع شملت كافة أروقة المسجد الحرام تسهيلاً لوصول الزائرين إليها.

وبيَّن أن لهذه الحلقات أنشطة وبرامج متعددة منها الاختبارات العمومية للطلاب المنتظمين، وحلقات خاصة لرجال الأمن وهي حلقات للعسكريين والمدنيين من رجال الوطن الذين يرغبون في حفظ كتاب الله عز وجل، ودورات صيفية مكثفة لحفظ القرآن الكريم ومراجعته، وحلقات خاصة للمعتكفين بشهر رمضان المبارك، وحلقات خاصة لمراجعة القرآن الكريم لأئمة المساجد بشهر رمضان المبارك، وحلقات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة فئة (الصم والبكم) والتي بلغ عدد مستفيديها (12) طالبًا.

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