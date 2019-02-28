فلسطين.. لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات تدين قوات الاحتلال

تواصل- واس:

أدانت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال مظاهرات “مسيرة العودة” الكبرى و “كسر الحصار” في غزة، إطلاق القوات المحتلة، للرصاص الحي على المتظاهرين.

وقال رئيس اللجنة الأممية، الأرجنتيني سانتياجو كانتون: “إن اللجنة ترى أن الجنود ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خلال مظاهرات مسيرة العودة الكبرى، وأن بعض هذه الانتهاكات قد ترقي إلي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، مطالبًا الاحتلال أن يباشر التحقيق فيها على الفور.

وأصدرت اللجنة اليوم تقريرًا يناقشه مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية المنعقدة بجنيف.

وأكد التقرير أن قناصة الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل، على مدى أسابيع متتالية، في مواقع الاحتجاجات على امتداد السياج الفاصل، وأن اللجنة حققت في جميع حالات القتل التي وقعت على امتداد السياج الفاصل أيام الاحتجاج الرسمية.