«التعليم» تكشف عن خطوة بسيطة تحفظ حقوق المعلم عند التظلم الإلكتروني

تواصل – فريق التحرير:

دعت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية المتقدمين لحركة النقل الخارجي، إلى طباعة استمارات النقل الخارجي، لتصديقها وتقديمها عند التظلم الإلكتروني.

وأوضحت الإدارة أنها، وحفظاً للحقوق، تؤكد على جميع المتقدمين لحركة النقل الخارجي من شاغلي الوظائف التعليمية ضرورة طباعة استمارات النقل الخارجي وتصديقها من قبل مادة المدارس والاحتفاظ بها لتقديمها عند المراجعة أو عند تقديم الطلبات الإلكترونية.

وكانت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق أن طباعة استمارة النقل الخارجي ستكون متاحة عبر بوابة الوزارة، وذلك اعتبارا من الخميس 16 / 6 / 1440هـ.