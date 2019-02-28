جدة تستضيف ملتقى الأرصاد الجوية والإعلام الشهر المقبل

تواصل – واس:

تستضيف الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, ملتقى الأرصاد الجوية والإعلام الذي يقام هذا العام تحت شعار “الشمس والأرض والطقس” بحضور ممثلي الدول العربية, وذلك في الفترة 23-24 مارس المقبل بجدة.

وأوضح نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام, أن الملتقى الذي تحتضنه المملكة, تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للأرصاد الجوية 2019, يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للأرصاد الجوية والمشاركة الفاعلة مع العالم والإسهام في تبادل المعلومات والخبرات في مجال الأرصاد الجوية , مشيرًا إلى أن المملكة من الدول المؤسسة لمنظمة الأرصاد العالمية وعضو دائم في مجلس إدارتها ، وتقوم بدورها في وضع خطط عمل المنظمة العالمية للأرصاد وتنفيذ هذه الخطط على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

يُذكر أن المملكة من بين الدول الرائدة في الشرق الأوسط في مجال الأرصاد من حيث الإمكانات والكفاءات التي تزخر بها الهيئة في مختلف المجالات للرصد والصيانة وتقنية المعلومات، إلى جانب مركزها الإقليمي والعالمي المتعلق بمجالات الأرصاد لخدمة الملاحة الجوية والمناخ ومراقبة الجفاف.