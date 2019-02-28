الرميح: شركة حافلات جديدة في الدمام.. وقطار الخليج يمر بـ3 مدن

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أكد رئيس هيئة النقل العام والرئيس المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية د. رميح الرميح أن قطاع النقل في المملكة اليوم من أسرع القطاعات نمواً في بلدان العالم ومن أكثرها توسعاً في الأنشطة، وأن المملكة باتت تحتل موقعاً مثالياً لتصبح مركزا لوجستيا عالميا في الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا بوقوعها مباشرة على طرق التجارة الرئيسية والتي تستحوذ فيها على 30% من حركة الحاويات.

وكشف رئيس هيئة النقل العام في حوار له مع صحيفة “اليوم” عن قرب ترسية نقل حافلات جديدة في الدمام على إحدى الشركات المشغلة، مشيرا إلى الاستغناء عن الحافلات القديمة واستبدال حافلات جديدة وحديثة بها.

وشدد على أن تنفيذ سكة قطار الخليج يمر عبر 3 مدن في المنطقة الشرقية ابتداء من مدينة رأس الخير والجبيل والدمام، وأن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد طرحت استشاري التخصيص لدراسة جدوى واضحة للقطاع الخاص للجسر بما فيها الطرق وسكة الحديد.

وأوضح أن نقل البضائع أحد أهم محاور رؤية 2030 في أن تكون المملكة مركز نقل لوجيستيا، ولا بد أن يكون النقل الداخلي والترانزيت أو المسافنة في داخل الموانئ ذات جودة عالية، ونقل البضائع في المملكة أكثر تنظيما الآن بعد أن وضعنا له لوائح تتناسب مع مساحة المملكة الشاسعة، لذلك فقد دشن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة د. نبيل العامودي خلال ديسمبر الماضي منصات رقمية تنظيمية وهي «منصة وصل» و«بوابة نقل» و«بوابة بيان» وهذه المنصات لضبط حركة نقل البضائع وتقليل التكلفة.

وبين د. الرميح أن قطاع السكك الحديدية يمر في هيكلة والآن في مرحلة دمج لكل السكك الحديدية بين المدن لكي تكون ضمن الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، مشيرا إلى أن نصف مليون سعودي عملوا بخدمة توجيه المركبات وتم ضخ 2 مليار ريال عوائد اقتصادية.