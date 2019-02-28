بالفيديو.. صيني يبتكر طريقة مدهشة لتجاوز الزحام المروري

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تواصل – وكالات:

توصل وكيل تأمين يبلغ من العمر 29 عاماً من مدينة تشونغ تشينغ الصينية، إلى طريقة مبتكرة للتغلب على حركة المرور في ساعة الذروة، وذلك عبر استخدام لوح تجديف لعبور نهر أليانغتسي كل صباح.

تمكن ليو فو كاو، من تقليص مدة رحلته إلى العمل صباحاً، من 60 دقيقة إلى 6 دقائق عبر سلوك طريق مختصر يتمثل في الانتقال عبر ضفتي نهر يشق المدينة.

وكان ليو يقود سيارته متجهاً إلى العمل كل يوم ويصل في وقت متأخر، وخاصة بعد أن بدأت السلطات بإجراء أعمال صيانة على مسافة طويلة من الطريق الذي يسلكه، ما دفعه للتفكير بطريقة يتجنب فيها التأخير الذي كان يصل في الكثير من الأحيان إلى ساعة كاملة.

وأثناء قيامه بممارسة التجذيف في نهر أليانغستي ذات مرة، اكتشف ليو بأن عبور النهر لا يستغرق أكثر من 6 دقائق، فقرر أن يسلك هذا الطريق المختصر يومياً في طريقه إلى العمل.

واعتاد ليو على وضع جميع أغراضه بما فيها حاسوبه المحمول ومعطفه داخل حقيبة مضادة للماء، ويحصل على لوح تجديف من ضفة النهر، ليبدأ رحلته التي لا تتجاوز مسافتها 1000 متر.

وعندما يصل إلى الضفة الأخرى يقوم ليو بإخراج سترته، وجواربه الجافة، من الحقيبة، ثم يرتيدها ويتوجه إلى مكتبه الذي يقع على مسافة قريبة.

وقد أثار أسلوب ليو الجديد في التنقل، إعجاب المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الموظف الشاب حذّر الآخرين من اتباع هذه الطريقة ما لم يخضعوا لتدريبات صارمة، واستخدام معدات السلامة اللازمة، وفق ما ورد في موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.

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