اليمن.. أسر قيادي حوثي كبير وعدد من مرافقيه في محافظة حجة

تواصل – وكالات:

نجحت قبائل حجور اليمنية في التمكن من أسر قيادي حوثي، يدعى علي المرتضى، وعدداً من مرافقيه، خلال مواجهات وقعت مساء أمس الأربعاء في مديرية كشر شمال غرب محافظة حجة.

وأوضحت المصادر – وفقا لموقع “الأمناء نت” الإلكتروني – أن المرتضى، هو أحد قيادات ميليشيات الحوثي في وزارة ‎الدفاع، وأحد أعضاء اللجنة المختصة بشؤون التجنيد، ومن أهم المقربين من القيادي العسكري في جماعة الحوثي، أبو علي الحاكم، رئيس الاستخبارات العسكرية للميليشيات.

ويواجه أبناء حجور عامة، والذي يزيد عددهم عن 141 ألف نسمة، أزمة غذاء كبيرة بسبب الحصار الحوثي حيث انعدمت المواد الغذائية من دقيق وحليب وزيوت من المحلات التجارية بشكل كامل، ومن المتوقع أن يعاني السكان من مجاعة حال استمرار الحصار.