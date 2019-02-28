«إتش تي سي» تكشف عن موزع الإنترنت الذكي.. الأول عالمياً

تواصل – وكالات:

كشفت شركة “إتش تي سي” في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية النقاب عن ابتكارها الأحدث “HTC 5G Hub” الموزع المتنقل الأول من نوعه الذي يدعم شبكات الجيل الخامس ليوفر للمستهلكين الاتصال الأسرع على الإطلاق بشبكة الإنترنت.

ويتواءم تصميم الجهاز متعدد الاستخدامات مع مختلف البيئات المنزلية والمكتبية، ويوفر للمستهلكين سلاسة وسرعة بالغتين لمشاهدة مقاطع الفيديو بدقة 4K والألعاب عبر الإنترنت، إلى جانب كونه نقطة اتصال متنقلة تدعم شبكات الجيل الخامس لأكثر من 20 مستخدماً.

ويأتي الجهاز بشاشة لمسية 5 بوصة عالية الدقة سهلة الاستخدام وصورة بصرية عالية الجودة، كما أن بطاريته البالغ سعتها 7660 ميلي أمبير طويلة الأمد، تجعل منه رفيق سفر مثالي يقدم اتصال الجيل الخامس الأسرع والأكثر تطوراً من شبكات الجيل الرابع 4G LTE.

ويأتي المنتج في طليعة الأجهزة الداعمة لتقنية الواقع الافتراضي القائمة على الحوسبة السحابية، حيث يتيح للمستخدمين مستقبلاً إمكانية تشغيل محتوى الواقع الافتراضي من السحابة مباشرة على نظارة VIVE Focus عبر HTC 5G Hub دون الحاجة لأي كابلات أو أجهزة حاسوب للتمتع بتجربة واقع افتراضي متنقلة ومتكاملة ومباشرة.

ويمكن للجهاز أن يحل أيضاً محل جهاز توجيه الإنترنت اللاسلكي ويتيح التخلص من الكابلات غير الضرورية باستخدام إعدادات التوصيل والتشغيل سهلة الاستخدام، بينما تتيح الأوامر الصوتية ومزايا التحكم عن بعد سرعة وسهولة لإدارة كافة احتياجات الترفيه والإنتاجية.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد باي 9 Android Pie ليتيح للمستخدمين سرعات تحميل غير مسبوقة وقوة أداء للألعاب التي تعمل بنظام أندرويد وألعاب الحاسوب التي تدعم الشاشات الكبيرة.

ومن المفترض أن تكون أجهزة HTC 5G Hub متاحة عبر متاجر مختارة بداية من الربع الثاني من 2019.