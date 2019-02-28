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3 جهات حكومية توحد بيانات الموظفين بمنصة واحدة

3 جهات حكومية توحد بيانات الموظفين بمنصة واحدة
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تواصل – الرياض:

كشف مدير الإدارة العامة لشؤون المشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد عبدالله الباحوث، عن توجه 3 جهات حكومية لتوحيد بيانات الموظفين في منصة واحدة للاستفادة منها.

وأوضح الباحوث أن الجهات هي تشمل وزارتي المالية والخدمة المدنية إضافة إلى المؤسسة، فضلا عن توجه مؤسسة التقاعد لبناء قاعدة بيانات تشمل النظامين العسكري والمدني.

وأشار على هامش ملتقى “مستقبل تحليل البيانات”، في الرياض أمس، إلى استحداث إدارة لعقد شراكات مع القطاع الخاص والعام للاستفادة من خبرات المتقاعدين، مؤكدا صحة ودقة بيانات المتقاعدين لديهم. حسب “الاقتصادية”.

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