توضيح مهم من أمانة جدة عن شجرة «الدفلى» السامة بالواجهة البحرية

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت أمانة محافظة جدة، بياناً ردت فيه على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زراعة شجرة الدفلى في واجهة جدة البحرية.

وقالت الأمانة في بيانها: ” تود أمانة جدة التوضيح بأن شجرة الدفلى المزروعة في واجهة جدة البحرية سبق وأن تم تكليف المقاول باستبدالها، وتم الانتهاء من إحلال نحو 60% من مواقع المشروع وبالذات عند مناطق الألعاب وجارٍ العمل على استكمال إحلال الباقي”.

وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت قراراً سابقاً بإزالة أشجار الدفلى من شوارع المملكة وذلك بناء على الحقيقة العلمية التي أثبتت سمية هذه الشجرة في جميع أجزائها، وذلك نظراً لاحتوائها على مركبات الجليكوسيد التي تؤدي لاختلال أداء عضلة القلب، بالإضافة بسمية العسل المستخلص من أزهار الشجرة حتى أن دخان حرق خشب الدفلى سام وقد يؤدي الطبخ عليه لتسمم الطعام.