صحيفة ألمانية: ترامب نجح في نزع فتيل الأزمة مع كوريا الشمالية

تواصل – وكالات:

ذكرت صحيفة “ألجماينه تسايتونغ” الألمانية، في افتتاحيتها اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجح في هذه المرحلة في نزع فتيل الأزمة مع كوريا الشمالية بجعله الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفاوض مع الولايات المتحدة بعد سنوات من تصاعد التوتر.

وقالت الصحيفة: “دعونا نستبدل ترامب بسلفه باراك أوباما، هل سنكون متشككين بشأن اجتماع القمة الجديد؟ هل سنطلب أيضاً إحراز تقدم واضح والمطالبة بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، ورفض أي شيء واعتباره مجهوداً فاشلاً من قبل رئيس الولايات المتحدة؟”.

وأضافت: “في هذا السيناريو، أليس من المرجح أن نثني على مهارة أوباما في الشروع في حوار بعد عدة سنوات من التصعيد الذي شهد تجربة صاروخية كورية شمالية تلو الأخرى؟ حوار يتيح فرصة لنزع فتيل الأزمة بشكل حقيقي؟”.

وتابعت: “سواء كنت تحب ترامب أم لا، فإنه في الوقت الحالي، نجح في نزع فتيل الصراع مع كوريا الشمالية”.