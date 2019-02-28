بعد تعذر عودتهم.. استضافة آلاف المعتمرين الباكستانيين بالمملكة

تواصل- مكة المكرمة:

كشفت اللجنة الوطنية للحج والعمرة عن استضافة آلاف المعتمرين الباكستانيين، عقب تعذر مغادرتهم المملكة؛ بسبب توقُّف المجال الجوي وعدم استقبال الرحلات الجوية من قِبل باكستان.

وقال المدير التنفيذي للجنة محمد بن بادي، أن اللجنة تواصلت بشكل مكثف مع عدد من شركات ومؤسسات العمرة لاستضافة الآلاف من المعتمرين الباكستانيين.

وأوضح “بن بادي” أن هذا القرار هو مبادرة من اللجنة لاستضافة المعتمرين بعد تعذُّر مغادرتهم على الرحلات المجدولة بدايةً من أمس (الأربعاء)؛ بسبب الاضطرابات التي تشهدها باكستان والهند.