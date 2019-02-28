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توجيه عاجل من أمانة جدة بشأن مقطع الأشجار السامة بالواجهة البحرية

توجيه عاجل من أمانة جدة بشأن مقطع الأشجار السامة بالواجهة البحرية
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت أمانة محافظة جدة، مع مقطع فيديو متداول، يتضمن تحذيرا من خطورة أشجار سامة مزروعة بالواجهة البحرية، تهدد حياة المتنزهين ومرتادي الواجهة البحرية.

ووجه أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، الجهات المختصة في الأمانة بسرعة إزالة الأشجار السامة المزروعة بالواجهة البحرية بالكورنيش واستبدالها بأشجار مناسبة.

وطالب مدير عام الحدائق والمرافق بالأمانة، المهندس ياسر مفتي، في خطاب وجهه للشركة المختصة، بمنع زراعة بعض النباتات والتي تعتبر من الفئة السامة في مشروع تطوير الكورنيش والواجهة البحرية للمرحلة الرابعة والخامسة، والتي تشكل خطورة على زوار ومرتادي الموقع وخصوصاً الأطفال وكبار السن مثل الدفلة والدفلة الصفراء، وطالبهم باستبدال جميع النباتات والبدء بسور منطقة الألعاب المائية.

يذكر  أن مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي للصيدلي صبحي الحداد حذر فيه من هذه النبتة السامة مطالباً الأمانة بإزالتها لخطورتها على حياة مرتادي الواجهة البحرية.

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