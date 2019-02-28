ولي أمر طالبة يتهم مديرة مدرسة بضرب ابنته.. و«التعليم» تعلق

تواصل – جازان:

اشتكى ولي أمر طالبة بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة أبوعريش في جازان، مديرة المدرسة، متهماً إياها بالاعتداء بالضرب على ابنته؛ عقاباً على غيابها.

وقال والد الطالبة، إن مديرة المدرسة تعمدت ضرب ابنته التي تدرس في الصف الأول الابتدائي وتخويفها بالطابور الصباحي على خلفية غيابها يوماً واحداً – على حد قوله-.

وأضاف أن ابنته ترفض الذهاب إلى المدرسة؛ بسبب خوفها من مديرة المدرسة، داعياً التعليم إلى فتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة مديرة المدرسة.

من جهته، تفاعل المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف، مع شكوى ولي أمر الطالبة، وقال إن لجنة من مكتب التعليم الأهلي ستقوم بزيارة المدرسة؛ للتحقق من هذه الشكوى والوقوف على ملابساتها.