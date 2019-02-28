قرار جديد بتعديل مدة الترخيص البلدي من عام واحد إلى 5 سنوات

تواصل – الرياض:

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي، أمس الأربعاء، قراراً بتعديل مدة الترخيص البلدي لممارسة النشاطات الخاضعة لإشراف الوزارة والأمانات والبلديات.

ووفقاً للتعديل الجديد، تكون مدة الترخيص البلدي من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، بدلاً من المعمول به سابقاً بحيث يكون الترخيص لمدة سنة واحدة فقط ثم تعمل المنشأة على تجديده وتسديد الرسوم عن كامل المدة أو عن كل سنة واحدة.

ويأتي القرار الجديد ضمن خطة الوزارة للتسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والمستثمرين ورجال الأعمال، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من تاريخ صدوره.