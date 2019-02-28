توضيح مهم من «الغذاء والدواء» بشأن «السوبيا» المنتشرة بالشوارع

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من شراء السوبيا من الباعة الجائلين في الشوارع، مؤكدة افتقاد ظروف إنتاج وتعبئة وتداول المنتجات التي تُسوَّق من قِبَل الباعة المتجولين، كما تفتقد الشروط الصحية اللازمة للإنتاج الغذائي السليم.

وأضافت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي ردا على مغرد وجه سؤالا قال خلاله: “السوبيا التي يبيعونها في الشوارع خصوصًا أيام رمضان إيش وضعها صحيًا”.

وأوضحت هيئة الغذاء: “ظروف إنتاج وتعبئة وتداول المنتجات التي تسوَّق من قِبَل الباعة المتجولين مثل السوبيا تفتقد إلى الشروط الصحية اللازمة للإنتاج الغذائي السليم؛ مما قد يؤدي إلى تعريض المستهلكين للخطر”.

وكانت جمعیة حماية المستھلك قد قدمت 5 نصائح للمواطنين قبل شرائهم الأطعمة من الباعة المتجولین بالمملكة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأھابت الجمعیة بالمستھلكین ضرورة التأكد من حصول البائع المتجول على تصريح وشھادة صحیة، وملاحظة مستوى نظافته الشخصیة، واھتمامه بارتداء القفازات، وتغطیة شعره، وكذلك استعماله أدوات نظیفة في إعداد الأطعمة.