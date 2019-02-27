«استشاري» يحذر: فيروس خطير ينتقل من الرجل للمرأة ويسبب السرطان

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الدكتور عواد الذايدي، استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي، أن هناك أمراض منتشرة في المملكة والدول المجاورة لابد من الفحص عنها قبل الزواج.

وقال في حديثه لبرنامج “سيدتي”، إن أهم الأمراض المعدية هي الإيدز وفقر الدم المنجلي والتهاب الكبد الوبائي، ناصحا بإجراء فحص على المخدرات والفيروس الحليمي البشري الذي ينتقل من الرجل إلى المرأة وكذلك هو السبب الأول لإصابة المرأة بسرطان عنق الرحم.

وأضاف أن المشكلة ليست في زواج الأقارب، بل في حامل المرض نفسه ونضرب المثل بزواج الأقارب فقط للتقريب، لكنه ليس مرفوض على الدوام.

وكانت وزارة الصحة، قد حذرت من إتمام الزواج إذا نصحك الطبيب خلال فحوصات ما قبل الزواج، بعدم إتمامه حتى لا يصاب الأولاد بالأنيميا المنجلية فيما بعد.

كما أوضحت وزارة الصحة، حقيقة ما يتردد عن امتناع المصاب بالتهاب الكبد عن الزواج، مؤكدة أنه يمكنه الزواج بأمان.