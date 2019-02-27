عسير.. إغلاق «عقبة ضلع» لإزالة الصخور المُعرضة للسقوط (صور)

تواصل – محمد واص:

أغلق فرع وزارة النقل بمنطقة عسير عقبة ضلع صباح اليوم من أجل استكمال أعمال الصيانة التي تم الإعلان عنها بداية هذا الأسبوع حتى يتمكن رجال الصيانة من الانتهاء من أعمالهم بكفاءة عالية وسرعة تعيد الحالة المرورية لطبيعتها بعد ذلك.

وفي هذا السياق، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في فرع وزارة النقل عبدالله عسيري، أن الفرع قام اليوم بإزالة كميات من الصخور المعرضة للسقوط في الطريق عن طريق التفجير والتي كانت من الممكن أن تؤدي إلى إصابة مستخدمي طريق أبها / الدرب رقم (١٠) ( ضلع)، وذلك لضمان سلامة المركبات وقائديها.

وأوضح عسيري، أن ذلك تم بإشراف مدير عام الإدارة بنيابة المهندس عبدالرحمن بن محمد شابل ومدير إدارة الصيانة عبدالله بن إبراهيم المحايلي والمشرف على عقد الصيانة رقم ٨٠٢ المهندس يحيى طالع القحطاني، حيث دعا فرع وزارة النقل إلى ضرورة تقيد السائقين بفترات الإغلاق وسلوك الطرق البديلة حفاظاً على سلامة الجميع.