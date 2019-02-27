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أهالي أبها يشتكون من الكلاب الضالة (فيديو)

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تواصل – محمد واص:

اشتكى سكان مدينة أبها في منطقة عسير، من انتشار الكلاب الضالة وسط المدينة بكثرة وبخاصة خلال فترات الليل وارتفاع أصوات نباحها بما يتسبب في إزعاج سكان المدينة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو تُظهر أصوات الكلاب والتي تواجدت بالقرب من مبنى الأمانة، حيث طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة إيجاد حل لتلك الكلاب إما عن طريق القضاء عليها أو إقصائها بعيداً عن المدينة.

وحذر الأهالي من خطورة اعتراض هذه الكلاب لعابري الطرق، وخاصة أثناء ذهاب الأطفال إلى مدارسهم في الصباح مما يسبب لهم حالة من الخوف.

 

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