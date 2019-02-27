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الإمارات والبحرين تعلقان رحلاتهما الجوية إلى باكستان

الإمارات والبحرين تعلقان رحلاتهما الجوية إلى باكستان
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تواصل – وكالات:

علقت والإمارات والبحرين، اليوم الأربعاء، رحلات الطيران إلى باكستان، بسبب إغلاق المجال الجوي هناك، بعد أن أعلنت إسلام آباد أنها أسقطت طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي داخل مجالها الجوي في كشمير وأسر طيارين هنديين، فيما أكدت نيودلهي أنها أسقطت مقاتلة باكستانية في اشتباكات جوية.

وقالت شركة طيران الاتحاد الإماراتية، التي تتخذ من مطار أبوظبي مقراً لها: “نظرا لإغلاق المجال الجوي في باكستان، تم تعليق رحلات الاتحاد للطيران بين أبوظبي وإسلام آباد، وبين أبوظبي ولاهور، التي كان من المقرر مغادرتها اليوم، حتى إشعار آخر”.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي نظرا لإغلاق المجال الجوي في باكستان، وأن رحلة الاتحاد للطيران رقم EY290 المتجهة من أبوظبي إلى كاتماندو: “ستعود إلى أبوظبي نتيجة إغلاق المجال الجوي في طريقها”.

من جانبها، أعلنت شركة طيران الخليج في البحرين أنها علقت جميع رحلاتها من وإلى باكستان بصورة فورية نظراً لإغلاق المجال الجوي الباكستاني.

وأشارت الشركة إلى إلغاء الرحلات من وإلى لاهور وملتان وإسلام آباد، وتم نقل جميع المسافرين للرحلات المتوفرة لاحقاً عندما يفتح المجال الجوي.

وأغلقت باكستان مجالها الجوي حتى إشعار آخر، حسبما أفادت هيئة الطيران المدني بعدما أعلنت إسلام آباد عن إسقاط الطائرتين.

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