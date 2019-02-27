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تعميم مهم من «التعليم» لجميع منسوبيها

تعميم مهم من «التعليم» لجميع منسوبيها
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تواصل – فريق التحرير:

طالبت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، جميع منسوبيها بتحديث بياناتهم الوظيفية.

وجاء ذلك من خلال تعميم لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، وشددت الوزارة على ضرورة تحديث البيانات عبر منصة بياناتي الوظيفية وإبلاغ مختصي الموارد البشرية بمراجعة طلبات التحديث وتدقيقها حسب واقع سجلات الموظفين لديكم.

ونوه التعميم إلى خطاب وزير الخدمة المدنية بشأن تحديث البيانات الوظيفية لمنسوبي وزارة التعليم على منصة “بياناتي” بهدف تمكين موظفي الدولة من تحديث بياناتهم في أنظمة وزارة الخدمة الإلكترونية للإسهام في رفع جودة ودقة البيانات وتوفير خدمات إلكترونية واستعلامية للموظف الحكومي لتسهيل التواصل مع الوزارة.

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