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3 أسباب وراء تراجع صفقات العقارات بنسبة 26% داخل المملكة

3 أسباب وراء تراجع صفقات العقارات بنسبة 26% داخل المملكة
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تواصل – الرياض:

شهد القطاع التجاري العقاري في المملكة انخفاضا قياسيا بنسبة 26.4 % لكامل الصفقات في أسبوع، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند 930 مليون دولار، متأثرة بالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى مستويات متدنية.

وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، ومنها تطبيق الضريبة وانعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية كلها، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذا الوقت في ظل الضغوطات الكبيرة التي تعيشها السوق التي تظل الأكثر تقلباً الفترة الماضية بحسب تسلسل نسبة الانخفاض، خصوصاً الرسوم والضريبة، منذ اعتمادها من مجلس الوزراء والتوجس من مستقبل العقار الذي يعتبر هاجساً كبيراً لدى المهتمين به.

وواصلت السوق العقارية المحلية تسجيل مستويات منخفضة على مستوى قيمة صفقاتها، لينخفض إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 7 %، مقارنة بنسبة ارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنحو 4.6 %.

واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الثامن من العام الحالي عند أدنى من 930 مليون دولار، مقارنة بمستواها السابق عند مستوى مليار دولار.

أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 2.7 %، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 0.6 %، ليستقر عند مستوى 6966 صفقة عقارية، وفقا لـ”الشرق الأوسط”.

وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 3.8 %، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 0.7 %، ليستقر عند 7257 عقارا مبيعا.

يشار إلى أن هناك انخفاضا سنويا لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.2 %، ثم انخفاضا سنويا لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 10.7 %، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 3.2 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

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