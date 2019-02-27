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بعد فاجعة «محطة مصر».. وفاة وإصابة 7 في حادث قطار جديد

بعد فاجعة «محطة مصر».. وفاة وإصابة 7 في حادث قطار جديد
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تواصل – وكالات:

قالت وسائل إعلام مصرية إن حادث قطار جديدا وقع على خط سكة حديد “مطروح – الإسكندرية”، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

وتلقت مديرية أمن مطروح بلاغا، اليوم الأربعاء، يفيد بوقوع حادث تصادم بين القطار رقم 300 خط (مطروح — الإسكندرية)، بسيارة ملاكي، حيث كان القطار قادما من الإسكندرية في طريقه إلى مطروح (شمالا).

وتبين من التحريات أنه في المنطقة الواقعة بين مدينتي العلمين والعميد، وأثناء مرور السيارة من على شريط السكة الحديد اصطدم بها القطار ما أدى لوفاة أحد ركابها، وإصابة 6 آخرين حيث تم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي لتلقي العلاج، فيما واصلت النيابة العامة التحقيقات بعد الانتقال لمكان الحادث والمعاينة.

وكان حريق ضخم اندلع في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس بقلب العاصمة المصرية القاهرة، أسفر عن سقوط حوالي 20 قتيلاً وعشرات المصابين.

وفي حين أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع 20 قتيلاً، و50 جريحاً، أعلن التلفزيون المصري وفاة 20 شخصاً وإصابة 40 في الحادث.

كما أكدت وزيرة الصحة، أن عدد الضحايا بلغ 20 وعدد المصابين 40 حالة منها حالات خطيرة.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان رسمي، أن سبب الحادث يعود لانحدار أحد القطارات “جرار وردية رقم 3202″، واصطدامه بالرصيف رقم 6 في محطة القطارات، ما نتج عنه سقوط العديد من القتلى والمصابين.

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