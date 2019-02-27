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توقعات «الأرصاد» لطقس الغد.. أمطار رعدية وغبار بعدة المناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس الغد.. أمطار رعدية وغبار بعدة المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الأجزاء الشرقية من منطقة الباحة”، قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وذلك يوم غد الخميس، بمشيئة الله تعالى.

وأوضحت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التوقعات تشمل أيضا تكون السماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة، شرق وشمال المملكة، كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل.

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