وظائف شاغرة لحملة الدبلوم بـ«الخطوط السعودية».. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (أخصائي تقنية المعلومات IT Specialist)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي تقنية المعلومات (IT Specialist).

الشروط:

– درجة الدبلوم عالي في تقنية المعلومات أو علوم الحاسب الآلي أو في أي مجال آخر ذي صلة.

– يفضّل درجة البكالوريوس أو الماجستير في تقنية المعلومات أو علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو في أي مجال آخر ذي صلة.

موعد وطريقة التقديم:التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/02/27م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).