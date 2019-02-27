وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمستشفى الملك فيصل التخصصي

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بمدينة الرياض.

الوظائف:

1- منسق مشروع ثاني:

– درجة الماجستير أو البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو نظم المعلومات الإدارية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

2- مصمم التعليم:

– درجة الماجستير أو البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو تقنية التعليم أو ما يعادلها.

– خبرة لمدة سنة لحملة الماجستير ولحملة البكالوريوس خبرة لمدة ثلاث سنوات.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- منسق مشروع ثاني: (اضغط هنا).

2- مصمم التعليم: (اضغط هنا).