«المصلح»: التشكيك في فوائد «ماء زمزم» يعد نقصاً بالإيمان (فيديو)

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حذر عضو الإفتاء وأستاذ الفقه بجامعة القصيم، الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، من التشكيك في أهمية تأثير ماء زمزم وبركته ونفعه وشفائه، والقول بأنه ضار وغير مفيد؛ باعتبار ذلك من ضعف الإيمان.

وشدد المصلح ردا على متسائلة في برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة: هل ماء زمزم يشفي كل الأمراض؟ بأنه مهما قيل من أن التجارب أثبتت أن ماء زمزم لا ينفع ولا يضر؛ فهذا لا يمكن أن يقبل في مقابلة خبر النبي صلى الله عليه وسلم.

وحذر من أن ذلك ضعف في الإيمان وضعف في اليقين أن يجعل الإنسان قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم موضع اختبار وموضع تجربة؛ مشدداً في هذا الصدد على ضرورة اليقين بصدق ما أخبرت به الرسل، وصدق ما أخبر به الله في كتابه.. فقوله الحق ووعده الحق وهو لا يخلف الميعاد.

وقال المصلح: “ما قد يشاع من أن ماء زمزم ضار أو ليس بنافع ليس بصحيح؛ ذلك أن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو خبر عن الله عز وجل، لأن الله ذكر في كتابه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحدث ولا يتكلم من قِبَل نفسه” {وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى}، فمهما قيل أن ماء زمزم أثبتت التجارب أنه لا ينفع أو أنه يضر؛ فهذا لا يمكن أن يقبل في مقابلة خبر النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع قائلا: “نحن لا نحتاج أن نختبر قول الله وقول رسوله بتجربة، بل نحن نؤمن ونصدق بكل ما جاء به الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فماء زمزم ماء مبارك ويحصل به من الخير والشفاء والعافية وصحة البدن وانشراح الصدر لمن نوى ذلك وقصده”؛ داعياً كل مسلم ومسلمة ألا يجعل قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت موضع اختبار؛ لأن هذا يشير إلى نوع من نقص في الإيمان؛ إذ إن مقتضى الإيمان التسليمُ لخبر الله وما جاء في كتابه ولخبر ما ينطق عن الهوى رسولنا صلى الله عليه وسلم.

وأكد المصلح أن ماء زمزم ماء مبارك والرسول صلى الله عليه وسلم قال (ماء زمزم لما شُرب له) أي للقصد والغرض الذي يشرب من أجله؛ لافتاً إلى أن اليقين أعظم ما يكون من أسباب إدراك نفع ماء زمزم؛ مشيراً إلى أن جماعات من أهل العلم قديماً وحديثاً عملوا بهذا وشربوا ماء زمزم لأمور فأدركوها بفضل الله.