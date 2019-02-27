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حريق مروع يصيب خمسينياً ويخلي بناية من السكان في جدة (صور)

حريق مروع يصيب خمسينياً ويخلي بناية من السكان في جدة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، حريقا اندلع، صباح اليوم، في بناية بحي مشرفة شرق محافظة جدة أسفر عن إصابة خمسيني نُقِل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، فيما أخلى الدفاع المدني البناية من السكان.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بجدة أجلت صباح اليوم رجلاً في العقد الخامس من عمره بعد تعرضه لإصابات؛ نتيجة حريق اندلع في الدور الثالث لبناية مكونة من ثلاثة أدوار.

وأشار سرحان، إلى أنه تم إسعاف الرجل في موقع الحادث عن طريق فرق الهلال الأحمر، واستدعت حالته الصحية نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتابع أن الحريق تسبب في تصاعد كميات كبيرة من الدخان غطت أرجاء الدور الثالث، وتسربت لأروقة أدوار البناية، مما دفع فرق الإنقاذ إلى إخلاء قاطنيها كعمل احترازي؛ حفاظاً على سلامتهم.

ولفت متحدث مدني مكة المكرمة إلى أن فريق التحقيق باشر أعماله؛ لمعرفة أسباب نشوب الحريق بعد تحديد نقطة بدايته بداخل غرفة بالدور الثالث، وما زالت أعمال التحقيق جارية”.

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