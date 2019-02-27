«المواصفات» تكشف تفاصيل اللائحة الفنية لتصنيف مراكز إصلاح المركبات

تواصل – الرياض:

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تفاصيل اللائحة الفنية لتصنيف مراكز إصلاح المركبات، والتي تمثل أحد الحلول الفعّالة لرفع مستوى جودة خدمات ومراكز إصلاح المركبات.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن التصنيف يتضمن ست فئات حسب الناشط المقدم، حيث تتمثل الفئة “أ” في المنشآت المتكاملة التي تقدم جميع الخدمات، وتشمل جميع الفئات التالية، أما الفئة “ب” فهي تتضمن المنشآت التي تقدم خدمات الفحص والصيانة للأجهزة الميكانيكية وأجهزة التحكم والتوجيه.

وأضافت “أمّا فئة “ج” فهي تتعلق بالمنشآت التي تقدم خدمات خاصة بفحص وإصلاح وصيانة هياكل المركبات “السمكرة” وتغيير الزجاج، بينما تركز الفئة “د” على المنشآت المتخصصة في تقديم خدمة فريدة مثل فحص أو صيانة أو إصلاح نظام واحد في المركبة مثل نظام التبريد أو التكييف أو الإنارة”.

وتركز الفئة “هـ” على المنشآت التي تجمع بين فئتين أو أكثر “ب، ج، د، و”، وتركز فئة “و” على المنشآت التي تقدم خدمات الفحص والصيانة والدورية مثل تغيير الزيوت والإطارات.

وبعد التصنيف وحسب استيفاء المنشآت لمتطلبات درجة التصنيف، تعطى عدد نجوم يجعلها متميزة عن غيرها من المنشآت، ولهذا التصنيف عدة متطلبات، في مقدمتها المتطلبات العامة وتشمل “التراخيص الرسمية والوثائق والبيانات”، ومتطلبات السلامة وتشمل “المعدات والأجهزة المستخدمة وقطع الغيار والمواد التي يتم إمداد العميل بها أثناء الصيانة والإصلاح وأنظمة السلامة والحريق المتبعة بحسب اشتراطات الجهات المعنية، ثم المتطلبات الفنية وتشمل كل ما يتعلق بعمليات توثيق والإجراءات والخدمات وتشمل كفاءة العاملين وتدريبهم وكفاءة المعدات المستخدمة وغيرها من المعايير الفنية.