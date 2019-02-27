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الكويت ترد على شائعة اختراق خفر السواحل السعودي لحدودها البحرية

الكويت ترد على شائعة اختراق خفر السواحل السعودي لحدودها البحرية
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تواصل – فريق التحرير:

نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، مزاعم متداولة عبر مواقع التواصل، بشأن اختراق خفر السواحل السعودي للحدود البحرية الكويتية.

وقالت وزارة الداخلية بالكويت، في بيان لها، تعقيبا على مقطع فيديو يظهر استيقاف طراد كويتي من قبل حرس الحدود السعودي، حيث كشفت أن الطراد قد دخل المنطقة البحرية المشتركة دون تصريح – وفقاً لصحيفة الرأي الكويتية-.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تعقيبا على المقطع، أن المواطنين الكويتيين، دخلوا المنطقة البحرية المشتركة بين البلدين الشقيقين دون وجود تصاريح معهم لدخول تلك المنطقة.

وأوضحت الإدارة أن عدداً من دوريات الإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية توجهت إلى مكان الواقعة وتم إعادة جميع الإثباتات الشخصية للمواطنين على متن الطراد الذي غادر المنطقة البحرية المشتركة.

وكانت حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في الكويت، قد تداولت مقطع فيديو يزعم أن خفر السواحل السعودي اخترق الحدود البحرية الكويتية، وهو ما ثبت عدم صحته.

 

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