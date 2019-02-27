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أنفاق مكة خالية من «ساهر».. و«المرور» يكشف السبب
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تواصل – مكة المكرمة:

خلت أنفاق مكة المكرمة من الرصد الآلي “ساهر” في الآونة الأخيرة، بخلاف ما كان معمولًا به في السابق في عدد من الأنفاق.

وأكد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، أن سبب خلو أنفاق العاصمة المقدسة من الرصد الآلي “ساهر” بخلاف ما كان معمولا به في السابق في عدد من الأنفاق؛ يعود إلى خطة عمل ميدانية.

وقال العقيد الحازمي: “الأمر طبيعي جداً، وهذه خطة عمل ميدانية”.

وكان الرصد الآلي يتمركز داخل عدد من الأنفاق بالعاصمة المقدسة؛ للحد من السرعات، بينما لوحظ في الآونة الأخيرة اقتصار الرصد فقط في مداخل ومخارج الأنفاق بسرعات محددة يتم وضع لوحات تحديد السرعة لكل نفق.

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