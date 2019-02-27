«الخدمة المدنية» تحدد ضوابط منح الجهات الحكومية صلاحيات إدارة مواردها البشرية

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة ⁧الخدمة المدنية⁩، أنها تسعى من خلال ⁧لائحة الموارد البشرية⁩ إلى منح الجهات الحكومية الصلاحيات التي تمكّنها من إدارة مواردها البشرية باستقلالية والإسهام في تطويرها وتنظيمها.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يتم وبقرار وزير الخدمة المدنية اعتماد عدة مواد مرتبطة بتطوير وتنظيم عمل الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

وأضافت الخدمة المدنية، أن ذلك يتم من خلال وضع خطط لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية وإعداد ميزانية سنوية لمواردها وخطة توظيف سنوية وإجراء تعديلات على الميزانية السنوية.

واشترطت الوزارة ألا يترتب على هذه التعديلات أي أعباء مالية إضافية على ميزانية الجهة الحكومية.