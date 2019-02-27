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وزير الاتصالات: المملكة قطعت شوطاً كبيراً نحو التحول لـ«الاقتصاد الرقمي»

وزير الاتصالات: المملكة قطعت شوطاً كبيراً نحو التحول لـ«الاقتصاد الرقمي»
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تواصل – واس:

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه في حديثه على هامش المؤتمر العالمي للجوال (MWC) المنعقد حالياً بمدينة برشلونة الإسبانية، بمشاركة نخبة من الخبراء والتقنيين وقياديي القطاع العالميين، أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في خططها نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات ومنشآت خدمية كالصحة والتعليم، باتت مؤسسات ضخمة، تستخدم أحدث التقنيات التي توصلت إليها الثورة الصناعية الرابعة، موضحاً أن سوق تقنية المعلومات التقليدية في المملكة بما يحتويه من أحدث خدمات تقنية المعلومات المتطورة وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات بلغ حجمه 12 مليار دولار، فيما بلغ حجم سوق التقنيات الناشئة 10 مليار دولار، الأمر الذي وضعه ضمن الأسواق المصنفة أكثر نمواً في العالم.

وأضاف المهندس السواحه أن المملكة تسعى لأن تصبح السوق الرقمي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كاشفاً عن أنه من المتوقع أن تبلغ مساهمة مشاريع المدن الذكية في الناتج المحلي الإجمالي قرابة 2 مليار دولار بحلول عام 2030، معرباً عن تفاؤله بأنها ستكون نموذجاً فريداً من نوعه ومقياساً للمدن الذكية في العصر الحديث.

ولفت إلى أن النجاح الكبير الذي حققته المملكة من تجربة متراكمة في إدارة الحشود عبر تطويع التقنية لخدمة ضيوف وزائري الحرمين الشريفين، ومن خلال العديد من التطبيقات والبرامج الالكترونية إلى جانب توفير العديد من المعززات الأمنية كالتعرف على الوجوه، وأخرى خدمية كمواقف السيارات الذكية والمرور الذكي، يعزز من ريادية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة على مستوى المنطقة.

وبين السواحه أن البنية التحتية القوية التي يمتلكها قطاع الاتصالات في المملكة قد مكَّنت من الارتقاء بخدمات القطاع الصحي وتوفير العديد المزايا التي وفرت الكثير من الوقت والجهد وحفظ الأنفس مثل مراقبة حالة المرضي وكشف الأمراض مروراً بتوفير الأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت وصولاً لإجراء العمليات الجراحية بواسطة التقنيات الغامرة.

وأشار في ذات الصدد إلى أنه وبحلول العام 2030 يتوقع أن يسهم القطاع الصحي الرقمي بنصف مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي ،مضيفاً أن الأثر الاقتصادي المتوقع للثورة الصناعية الرابعة في المملكة يقدر بأربعة مليارات دولار بحلول العام 2030، مشيراً إلى أنها ستدخل في أتمتة الصناعة وخصوصاً العمليات المتعلقة بـ (الكشف عن مواقع التنقيب بواسطة تقنيات الواقع المعزز، خطوط إنتاج مؤتمتة، مراقبة القوى العاملة).

وقال السواحه إن الوزارة تبني أحدث الحلول والتطبيقات التقنية التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة لمسارعة الخطى وصولاً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تعتبر التقنيات المتطورة والناشئة مرتكزين أساسيين فيها، تعزيزاً لعملية التحول الرقمي خدمةً للوطن والمواطن، وترسيخاً لمكانة المملكة عالمياً، مشيراً إلى أن هذين الأمرين هما ما دفعا الوزارة لتعزيز جسور التواصل مع البلدان الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف الوصول إلى أعلى المستويات الممكنة.

واختتم السواحه حديثه بأن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد حققت العديد من النقلات النوعية خصوصاً تلك المتعلقة بإيجاد بنية تحتية رقمية قوية تعزز من كفاءة ّ الشبكات وتُسرّع من التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد المعرفي وتواكب أهداف برنامج التحول الوطني 2020، إضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات في بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي، مضيفاً أن الوزارة حريصة على مواصلة تحسين جودة الحياة من خلال رقمنة كافة التعاملات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

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