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بالصور.. تسليم الدفعة الأولى من المركبات لمستفيدي الضمان

بالصور.. تسليم الدفعة الأولى من المركبات لمستفيدي الضمان
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تواصل – فريق التحرير:

سلم بنك التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من المركبات لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمدينة الرياض، والذين جرى تمويلهم ضمن مبادرة “كفالة تمويل مركبات النقل الموجه”.

وجرى تسليم مستفيدي الدفعة الأولى بحضور مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، والأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري.

وأوضح مساعد المدير العام لشؤون الصندوق الخيري الاجتماعي المهندس سامي بن عبدالعزيز الحسيان، أن المرحلة الأولى تستهدف كفالة تمويل ٢٠٠ شخص من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لمنتج تمويل مركبات التوجيه عبر التطبيقات الذكية، بمبلغ ١٦ مليون ريال سعودي.

وأظهر مقطع فيديو، مدير عام بنك التنمية الاجتماعية وأمين عام مجلس شؤون الأسرة وهما يسلمان مستفيدي الدفعة الأولى مفاتيح مركباتهم، كما يوثق المقطع لمديرة المشروع وهي تصاحب إحدى المستفيدات في أول رحلة لها بعد تسلمها مركبتها.

يذكر أن الصندوق الخيري كان قد أعلن إطلاق مبادرة “كفالة تمويل مركبات النقل الموجه” لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم للعمل بها في مجال النقل عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي وهيئة النقل العام.

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