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مركز الملك سلمان ينظم رحلة للأطفال المجندين بميليشيا الحوثي (صور)

مركز الملك سلمان ينظم رحلة للأطفال المجندين بميليشيا الحوثي (صور)
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تواصل – واس:

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، رحلة ترفيهية لـ 27 طفلاً مجنداً إلى حديقة مأرب العامة ضمن أنشطة مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية.

وهدفت الرحلة إلى أن يعيش الأطفال جواً من المرح في مساحات مفتوحة إضافة إلى قضاء يوم من اللعب على الألعاب المختلفة في الحديقة، وإقامة مسابقات ثقافية ورياضية، لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي يعيشونها نتيجة تأثرهم بعملية التجنيد القسري.

وتعد هذه الرحلة ضمن الدورة الأولى من المرحلة التاسعة والعاشرة من المشروع التي تستهدف تأهيل 80 طفلاً مجنداً في اليمن.

من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ( 3235) كرتونة من التمر على النازحين والمتضررين في عدة قرى بمديريتي الحزم والخلق بمحافظة الجوف، استفاد منها (19410) أفراد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.

 

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